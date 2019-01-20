Скончалась бывший посол Элеонора Гусейнова

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Элеонора Гусейнова скончалась. Как сообщает Report, Э.Гусейнова умерла в возрасте 72 лет.

Отметим, что Э.Гусейнова родилась в 1947 году в городе Баку. В 1994-2004 годах была чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики во Французской Республике, в 2004-2013 годах занимала пост постоянного представителя Азербайджана при ЮНЕСКО.

Ей был присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.