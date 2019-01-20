В соответствии с рекомендациями президента Азербайджана генпрокурор дал соответствующие поручения следственному органу в связи с делом Мехмана Гусейнова. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Учитывая молодой возраст Мехмана Гусейнова, становление его на путь исправления, наличие нуждающегося в заботе пожилого отца, преступление небольшой тяжести и отсутствие угрозы для общества, следственный орган принял решение о прекращении уголовного дела в его отношении.

В сообщении говорится, что в настоящее время Мехман Гусейнов не проводит акции голодовки и у него нет жалоб на условия содержания.

Генеральная прокуратура Азербайджана предупреждает лиц, которые, преследуя личные цели, пытаются создать искусственный ажиотаж вокруг Мехмана Гусейнова, а также редакции СМИ, которые распространяют ложную информацию, что все незаконные действия, направленные на нарушение стабильности в стране, будут решительно пресекаться.