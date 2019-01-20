Азербайджанец стал кандидатом в президенты Украины
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и азербайджанца Романа Насирова, передает Интерфакс-Украина.
Как передает корреспондент агентства, соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.
Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.
Внефракционный народный депутат Александр Шевченко - кандидат от партии "Укроп", где выиграл внутрипартийные праймериз.