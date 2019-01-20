В Пакистане убит сын основателя «Талибан»

Мулла Якуб, сын основателя и духовного лидера террористического движения «Талибан» муллы Омара, убит в Пакистане, сообщило иранское информагентство ИРНА со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Якуб погиб в пакистанском Пешаваре. По информации источников, он был сначала ранен, а потом убит неизвестными вооруженными лицами.

По данным из других источников, мулла Якуб сначала был похищен, а затем убит.

Представители «Талибан» пока никак не прокомментировали эту информацию.