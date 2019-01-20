Россия резко сократила госдолг

Внешний долг России снизился в 2018 году на 12,4 процента, что эквивалентно 64,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка, пишет «Лента.ру».

По состоянию на 1 января задолженность страны перед иностранными кредиторами составила 453,7 миллиарда долларов. Это минимальный показатель почти за десять лет.