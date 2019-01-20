Грузия поставила в Азербайджан сигареты на 100 миллионов долларов

По информации Первого канала, почти вся экспортированная продукция является реэкспортом, то есть это экспорт продукции, которая не производится в Грузии, а завезена в страну.

В 2018 году Грузия экспортировала за рубеж сигареты на сумму 148,8 миллиона долларов, что в 3,5 раза превышает показатель прошлого года, говорится в материалах Национального агентства статистики Грузии (Сакстат).

Доля сигарет в экспорте из Грузии выросла до 4,4% (в 2017 году 1,5%).

Из Грузии сигареты в основном отправляются в Азербайджан – туда был экспортирован товар на сумму 98 миллионов долларов.

Согласно статистике, за 2018 год вырос также и импорт сигарет. Он составил 186 миллионов долларов, что на 82% превышает показатели прошлого года.

Основной статьей реэкспорта являются легковые автомобили. За первое полугодие в Грузию их было завезено на сумму 598 миллионов долларов (рост по сравнению с прошлым годом — 25%), а импорт составил 409 миллиона долларов (74%).