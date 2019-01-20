Брат подарил почку сестре

В отделении «Почечные болезни и трансплантология» Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) под руководством заведующего отделением, известного уролога-хирурга, трансплантолога, доктора философии по медицине Рашада Шолана проведена успешная операция по пересадке почки 26-летней девушке.

Донором выступил брат пациентки. Несмотря на все уговоры супруга больной стать для нее донором, брат категорически отверг их, желая самому стать донором.

По словам Рашада Шолана, самая большая проблема в трансплантологии – донорство. Эта семья оказалась одной из редких семей, где все ее члены были готовы стать донорами: «Думаю, это яркий пример человечности, который достоин подражания. Призываю следовать этому примеру!»