Ильхам Алиев проводит встречи в Давосе фото; обновлено 14:47

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании SAP SE Биллом Макдермотом, сообщает АзерТАдж.

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Находящийся в Швейцарии с целью участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев провел сегодня встречи с президентом компании Visa Райаном МакИнерни, с генеральным исполнительным директором  группы BP Робертом Дадли, а также с вице-президентом и руководителем по продажам компании CISCO Джерри Эллиотт.

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