Банк Республика сделал условия кредитования более выгодными!

Принимая во внимание пожелания своих клиентов, Банк Республика с началом нового года упростил условия потребительских кредитов и снизил процентные ставки.

Банк Республика спешит обрадовать тех, кто намерен достичь новых целей, а также воплотить в жизнь свои планы и желания.

Таким образом, клиенты, обратившиеся в банк, теперь смогут получить потребительский кредит наличными начиная с 18% на выгодных условиях! Максимальная сумма кредита - 20 000 манатов со сроком до 36 месяцев. В зависимости от официального дохода кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей.

Все клиенты банка с помощью своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, с легкостью и без лишней потери времени смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.

Кроме того, клиенты, воспользовавшись мобильным приложением Mobil Şöbə, смогут погасить кредит, а также выполнять другие оплаты, не посещая офиса банка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.