Загоревшиеся в Керченском проливе суда незаконно поставляли газ в Сирию
Загоревшиеся в Керченском проливе суда «Канди» и «Маэстро» были задействованы в незаконных поставках газа в Сирию, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, пишет «Лента.ру».
Согласно информации, по данным офиса по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), суда привлекались к поставкам с 2016 года. Они занимались транспортировкой газа, добытого как у побережья Крымского полуострова, так и в других странах.
В украинском министерстве отметили, что, согласно информации международной системы AIS (Automatic Identification System), судно «Канди» 20 января вышло из российского порта «Темрюк». В момент аварии система на танкере была отключена. AIS также не работала и на «Маэстро» — последнюю информацию о судне система фиксировала еще 9 января.
Пожар на судах «Канди» и «Маэстро» произошел 21 января во время передачи топлива с борта на борт. В это время на обоих судах находились 32 человека. По последним данным, 12 человек спасены, 10 человек подняты на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Как заявили представители Росморречфлота, надежды найти выживших уже нет.