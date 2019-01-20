Загоревшиеся в Керченском проливе суда незаконно поставляли газ в Сирию

Загоревшиеся в Керченском проливе суда «Канди» и «Маэстро» были задействованы в незаконных поставках газа в Сирию, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, пишет «Лента.ру».

Согласно информации, по данным офиса по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), суда привлекались к поставкам с 2016 года. Они занимались транспортировкой газа, добытого как у побережья Крымского полуострова, так и в других странах.