Минэкологии предупреждает о сильном ветре

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Однако к ночи местами возможна морось. Утром в отдельных местах туман. Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

На Апшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 1-4, днем - 6-9, в Баку ночью - 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.