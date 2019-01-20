В Туркменистане офицерам запаса запретили покидать страну
В Туркменистане офицерам запаса запретили выезжать из страны. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода со ссылкой на источник в военном ведомстве страны.
Согласно информации, с ноября прошлого года резервистов вызывают в военкоматы и требуют от них находиться по месту учета. Во все военкоматы даны указания проверить мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям, утверждает источник радио.
По словам источника, туркменская армия находится в «плачевном состоянии»: «У нас нет никаких навыков вести какие-либо боевые действия...».
Ранее издание «Хроники Туркменистана» сообщало, что с 8 января у всех мужчин, работающих в госучреждениях и организациях, потребовали срочно сдавать в отделы кадров военные билеты.
Почти все приграничные регионы Афганистана, расположенные на границе с Туркменистаном, контролируются вооруженными группировками, в основном движения «Талибан». Протяженность госграницы Туркмении с Афганистаном составляет около 800 километров.