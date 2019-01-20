В Туркменистане офицерам запаса запретили покидать страну

В Туркменистане офицерам запаса запретили выезжать из страны. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода со ссылкой на источник в военном ведомстве страны.

Согласно информации, с ноября прошлого года резервистов вызывают в военкоматы и требуют от них находиться по месту учета. Во все военкоматы даны указания проверить мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям, утверждает источник радио.