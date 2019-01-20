Самолет с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров
Самолет, на борту которого находился аргентинский нападающий клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, пропал с радаров в районе Нормандских островов, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Связь с туристическим самолетом, выполнявшим рейс Нант - Кардифф, была потеряна накануне вечером в 20 км к северу от острова Гернси, входящего в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. Поиски самолета, на борту которого находились два человека, были прерваны ночью и продолжились сегодня утром.