Банк отнял виллу депутата Милли Меджлиса

Депутат четырех созывов Милли Меджлиса, председатель Партии социального благоденствия Хангусейн Кязымлы лишился своей виллы в поселке Новханы, которая была заложена под крупный кредит в Yapı Kredi Bank Azərbaycan, пишет издание Finans.az.

Согласно информации, 26 февраля 2014 года между Yapı Kredi Bank Azərbaycan и компанией «Агрофлора» был заключен кредитный договор №137970/01. Согласно этому договору, банк предоставил компании кредит на сумму в 400 тысяч манатов. Кредит был выдан на 36 месяцев под 12% годовых.

В качестве залога под кредит был указан дом №332Е, расположенный в поселке Новханы общей площадью в 301,5 квадратный м. Кроме этого, в тот же день между банком и депутатом Хангусейном Кязымлы, Даянатом Гудрат оглу Кязымовым и Эсли Хангусейн гызы Кязимовой были заключены договора о поручительстве.

Спустя некоторое время банк направил в Ясамальский районный суд иск против ООО «Агрофлора», Хангусейна Кязымлы, Даяната и Эсли Кязымовых о взыскании кредитного долга и процентов.

Суд частично удовлетворил иск и постановил, что ответчики должны выплатить в пользу банка в общей сложности 405 701 манат. Было установлено, что заложенный под кредит дом должен быть первоначально оценен в 700 тысяч манатов и выставлен на аукцион.