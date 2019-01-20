Республиканская партия США во главе с президентом Дональдом Трампом превратилась в «пророссийскую», пишет в The Washington Post колумнист Катрин Рампел.

«Великая Cтарая партия (второе название Республиканской партии) незаметно стала пророссийской — и не только потому, что ее знаменосец кажется особенно очарованным президентом России Владимиром Путиным», — говорится в статье.

Под руководством республиканцев Америка начинает сильно походить на «провалившуюся советскую систему», против которой когда-то выступали сами республиканцы. Например, в стране до сих пор продолжается шатдаун. Дисфункция федерального правительства может сказаться не только на государственных работниках, оставшихся в подвешенном состоянии, но и на частном секторе, говорится в материале.

По мнению Рампел, все это происходит по прихоти Трампа, «потенциального автократа», который больше заботится о возведении памятника своей собственной предвыборной риторике.