Пассажир самолета Сургут - Москва, потребовавший поменять направление полета и лететь в Афганистан, задержан, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Телеканал "Россия24" (ВГТРК) отмечает, что к аэропорту Ханты-Мансийска стянуты экстренные службы города, полиция взяла под охрану здание.

По данным телеканала, на борту самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс SU1515, находятся 75 человек, в том числе пятеро детей, семь членов экипажа.

* * * 15:18

Пассажир авиарейса Сургут - Москва, который во время полета потребовал направить самолет а Афганистан - 41-летний гражданин России, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

По данным сервиса Flight Radar, в настоящий момент "Боинг 737" авиакомпании "Аэрофлот" изменил курс и идет на посадку вблизи Ханты-Мансийска.