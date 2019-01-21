Попытка угона самолета в России Обновлено 16:08
Пассажир самолета Сургут - Москва, потребовавший поменять направление полета и лететь в Афганистан, задержан, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Телеканал "Россия24" (ВГТРК) отмечает, что к аэропорту Ханты-Мансийска стянуты экстренные службы города, полиция взяла под охрану здание.
По данным телеканала, на борту самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс SU1515, находятся 75 человек, в том числе пятеро детей, семь членов экипажа.
* * * 15:18
Пассажир авиарейса Сургут - Москва, который во время полета потребовал направить самолет а Афганистан - 41-летний гражданин России, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
По данным сервиса Flight Radar, в настоящий момент "Боинг 737" авиакомпании "Аэрофлот" изменил курс и идет на посадку вблизи Ханты-Мансийска.
В распоряжении РЕН ТВ оказались фото захватившего самолет - это некий Павел Ш. По данным РЕН ТВ, на борту рейса находится 69 пассажиров, в том числе младенец, а также семеро членов экипажа.
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Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
"Во время полета один из пассажиров лайнера Сургут - Москва потребовал направить лайнер в Афганистан", - сказал собеседник агентства.
Согласно же предварительным данным РЕН ТВ, самолет, выполнявший рейс из Сургута в Москву, захватил вооруженный человек.
В свою очередь телеканал 360 со ссылкой на данные портала Flightradar сообщает, что самолет вылетел из аэропорта Сургута в 14:55 (12:55 мск) и пропал с сайта спустя час полета. При этом траектория его полета изменилась, он повернул на юг. На момент исчезновения значок лайнера окрасился в красный цвет, что означает, что самолет набрал максимальную высоту.