Встреча Ильхама Алиева с премьером Грузии в Давосе Фото

Находящийся в Давосе с целью участия во Всемирном экономическом форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, сообщает АзерТАдж.

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