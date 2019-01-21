Встреча Ильхама Алиева с премьером Грузии в Давосе Фото
Находящийся в Давосе с целью участия во Всемирном экономическом форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, сообщает АзерТАдж.
Находящийся в Давосе с целью участия во Всемирном экономическом форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, сообщает АзерТАдж.
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