Известного рэпера арестовали по делу об изнасиловании

Американский певец и бывший бойфренд поп-дивы Рианны Крис Браун задержан полицией Парижа по обвинению в изнасиловании, пишет газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, обвинения в адрес исполнителя выдвинула 24-летняя девушка, по словам которой Браун на прошлой неделе изнасиловал ее в номере отеля Mandarin Oriental, куда пригласил после знакомства в ночном клубе на Елисейских полях.

Девушка подала жалобу в правоохранительные органы, в которой помимо Брауна в сексуальном насилии обвиняются один из друзей певца и его телохранитель. По данным издания, все трое задержаны прямо в отеле.

Браун - известный певец R&B. Обладатель премии Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории "Лучший городской современный альбом".