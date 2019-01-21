В оборонном ведомстве уточнили, что бомбардировщик был без боекомплекта. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд.

Два члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3, совершившего жесткую посадку в Мурманской области (РФ), погибли, еще два летчика госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе российского минобороны.

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В России при посадке на военный аэродром в Мурманской области потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман. Экипаж самолета состоит из четырех человек - командир, помощник командира, штурман и оператор.