Саакашвили поддержал Тимошенко в качестве кандидата в президенты

Возглавляемая бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко партия "Батькивщина" проводит сегодня съезд, на котором рассматривается вопрос о выдвижении ее кандидатом в президенты на выборах 31 марта, сообщает ТАСС.

На съезде было показано видеообращение экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который поддержал Тимошенко и пожелал ей успехов.

Кроме того, на съезде в поддержку лидера "Батькивщины" выступили первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет.