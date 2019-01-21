В условиях, приближенных к боевым, были успешно выполнены самые трудные боевые задачи.

В войсках Нахчыванского гарнизона завершился курс подготовки снайперов с участием военнослужащих Азербайджана и Турции, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Во время курса подготовки снайперов, в котором группа турецких военнослужащих принимала участие в качестве инструкторов, личному составу были привиты такие качества, как выносливость, сдержанность и обладание высокой физической подготовкой в сложных рельефных и климатических условиях.

В дневное и ночное время суток были выполнены стрельбы из снайперских винтовок.

Выпускникам, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты и нагрудные знаки.