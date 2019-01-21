В Турции открывается армянский телеканал

Власти Турции дали разрешение на открытие в стране первого армянского телеканала, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянскую службу «Радио Свобода». Телеканал начнет вещание в марте и будет называться Luys, что в переводе означает «свет».

«Успех журнала Luys, основанного примерно семь лет назад усилиями стамбульского армянина Арама Курана и его семьи, подсказал идею создания телеканала, - пишет армянское СМИ. - Уже была сделана первая попытка вещания: 6 января, в день Святого Рождества, была организована прямая трансляция рождественских богослужений в церкви Константинопольского армянского патриархата и церкви Сурб Вардананц в стамбульском районе Шишли».

По словам одного из соучредителей «Луйс ТВ» Арутюна Курана, сейчас телеканал готовится к круглосуточному вещанию, ведутся работы по уточнению программы, формированию команды, техническому переоснащению.

«Должны быть новости, программы о нашей религии, об армянском языке, о детях, - рассказывает Арутюн Куран. – Будут также программы о культуре, о наших песнях, танцах, новости из Армении, потому что мы очень хотим установить связь с Арменией».