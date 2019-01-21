Арабы попались на незаконной охоте в Имишли
В Имишли сотрудниками Минэкологии и природных ресурсов задержаны иностранцы, которые вели незаконную охоту вблизи села Халфали, говорится в сообщении министерства.
Согласно информации, задержаны граждане ОАЭ Сухаил Али Обаид Захер Аль-Мухарамми и Мубарак Мухаммед Салем Балмур Аламери.
В связи и произошедшим составлены акт и протокол, нарушители оштрафованы на 4330 манатов. У них изъяты и выпущены в природу внесенные в Красную книгу Азербайджана стрепеты.