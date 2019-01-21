Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность объектов, где проводились азартные игры в карты, казино, тотализаторы и т.д., говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, в Главное управление поступила информация о том, что в одной из квартир в Насиминском районе Баку организуются азартные карточные игры Texas Holdem Poke.

Квартиру взяли под наблюдение, на основании собранного материала было доказано, что там организуются азартные игры в карты.