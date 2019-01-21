В Баку накрыли подпольный игорный дом Фото
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность объектов, где проводились азартные игры в карты, казино, тотализаторы и т.д., говорится в сообщении МВД Азербайджана.
Согласно сообщению, в Главное управление поступила информация о том, что в одной из квартир в Насиминском районе Баку организуются азартные карточные игры Texas Holdem Poke.
Квартиру взяли под наблюдение, на основании собранного материала было доказано, что там организуются азартные игры в карты.
В результате операции были задержаны Эльчин Гулиев и Руфат Юзбашев, а также игравшие восемь человек. В ходе расследования было доказано, что в этой квартире, арендуемой совместно Гулиевым и Юзбашевым, организовывались незаконные игры в покер.
В ходе обыска квартиры были найдены и изъяты игральные карты, большое количество фишек, крупные ставки, в основном в иностранной валюте, а также другие вещественные доказательства, представляющие интерес для дела.
Следственным отделом Главного управления возбуждено уголовное дело. В отношении Гулиева и Юзбашева избрана мера пресечения в виде ареста, следственные действия продолжаются.