Полиция и прокуратура предупредили организаторов митинга оппозиции

В Главном управлении полиции города напомнили, что партии и объединения, входящие в т.н. «национальный совет демократических сил», 19 января с 15:00 до 17:00 провели санкционированный митинг на стадионе «Мехсул».

После завершения митинга группа участников, игнорируя требование закона «О свободе собраний», попыталась организовать незаконное уличное шествие на улице Шарифзаде и вблизи станции метро «Иншаатчылар». При этом к незаконному уличному шествию привлекались лица, не достигшие совершеннолетнего возраста.

Участники незаконного шествия пытались посеять панику среди населения, нарушили право людей на отдых и всячески пытались привлечь внимание окружающих, игнорируя требования сотрудников полиции.

Учитывая это, 22 января организаторы митинга были приглашены в Главное управление полиции города Баку. Им было сделано официальное предупреждение, что в случае повторения подобных незаконных действий в будущем организаторов и участников подобных акций будут ждать самые строгие меры, в том числе и уголовная ответственность.