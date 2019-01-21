Ильхам Алиев о военных контрактах с Россией
Азербайджан ожидает полной реализации заключенных ранее контрактов на поставки российской военной техники, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы одни из крупных получателей российского вооружения. Некоторые контракты, которые были подписаны в предыдущие годы, пока еще в стадии реализации. То есть мы пока еще не все получили, но получили большую часть. Поэтому недавно было заявлено, что обе стороны рассчитывают на продолжение такого сотрудничества», - сказал президент Азербайджана.
По его словам, закупка российской военной техники Азербайджаном является перманентным процессом.
Также Баку заинтересован в новых контрактах по поставкам российского вооружения, детали будут согласованы соответствующими ведомствами, сказал президент Ильхам Алиев.
«Что касается номенклатуры военной техники, то она будет согласована между соответствующими ведомствами. Мы, конечно же, заинтересованы. Россия является одним из главных поставщиков современной, надежной военной техники, и мы имеем полный доступ к ней», - сказал глава государства.