Ильхам Алиев о сделке ОПЕК+

Продление соглашения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ до конца 2019 года целесообразно, чтобы сохранить баланс на рынке нефти в диапазоне $60-70 за баррель, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с ТАСС в кулуарах форума в Давосе.

"Думаю, и страны, и компании, и потребители, все заинтересованы в том, чтобы диапазон цен сохранялся в районе $60-70 за баррель. Если будет необходимость в продлении для того, чтобы этот диапазон сохранить, думаю, было бы разумно это сделать", - сказал Ильхам Алиев, отвечая на вопрос ТАСС о том, поддержит ли Азербайджан позицию о необходимости продления сделки по сокращению добычи до конца 2019 года.