Экс-депутата армянского парламента генерала Манвела Григоряна в сопровождении следователей доставили в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон», сообщает Новости Армении.

Напомним, сегодня Апелляционный суд в Ереване удовлетворил ходатайство генпрокуратуры и отменил решение суда первой инстанции, выпустившего Манвела Григоряна под залог в размере 25 млн драмов. Суд постановил повторно арестовать его.

Манвел Григорян обвиняется в грабеже армии. В ходе обысков в доме Григоряна в Эчмиадзине в июне 2018 года были обнаружены запасы солдатской тушенки, продукты и медикаменты для армии, автомобили, зоопарк с дикими животными.