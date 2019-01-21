Вооруженные преступники ограбили банк на Елисейских полях
Четверо вооруженных преступников совершили во вторник ограбление банка Milleis на Елисейских полях. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его сведениям, грабители вскрыли 30 сейфов, забрав, по предварительным данным, несколько тысяч евро. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Их поиски начала бригада по борьбе с бандитизмом. Как указывает телеканал, ограбление произошло в нескольких сотнях метров от резиденции президента Франции - Елисейского дворца.