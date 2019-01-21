Бесплатный интернет от Bakcell для жителей регионов

Увеличивая охват сети LTE по всему Азербайджану, компания продолжает проводить специальную акцию для абонентов, проживающих в регионах, предоставляя 5 ГБ БЕСПЛАТНОГО интернет-трафика для использования в сети 4G. В этот раз возможность воспользоваться бесплатным интернет-трафиком и почувствовать преимущества самой скоростной и надежной сети в стране получили жители Агсу, Исмаиллы, Билясувара, Сабирабада, Шамахы и Барды.

Bakcell обладает самой мощной сетью LTE (4G) в стране по охвату и пропускной способности. Сеть LTE Bakcell уже сегодня насчитывает более 1700 станций, их число растет с каждым днем. Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 районах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предоставила жителям еще шести районов страны уникальную возможность получить целых 5 ГБ интернета 4G совершенно БЕСПЛАТНО и познакомиться с самыми современными технологиями в сфере мобильных телекоммуникаций наряду с самым инновационным клиентским опытом на рынке.

Жители вышеуказанных регионов могут получить 5 ГБ интернет-трафика для использования в сети 4G с 15 января по 28 февраля 2019 года. Все, что нужно сделать абоненту для получения БЕСПЛАТНОГО интернета, это набрать *304#YES и выбрать сеть 4G/LTE в настройках своего телефона.

Отметим, что данная кампания была проведена уже в более 30 районах республики.

4G - это четвертое поколение беспроводных сетей передачи данных, которые предназначены для обеспечения более высоких скоростей повседневных операций с мобильными устройствами, таких как загрузка файлов, видеозвонки, просмотр мобильного телевидения или использование социальных сетей. Благодаря этой инновационной технологии пользователи Bakcell могут просматривать и загружать видеоконтент высокой четкости и даже формата 4K, получают возможность мгновенного доступа к потоковым видео в формате HD, прямым трансляциям спортивных и концертных мероприятий, а также к сложным мобильным приложениям последнего поколения.

Бесплатный трафик можно получить только один раз в течение срока кампании. Чтобы принять участие в кампании, необходимо иметь устройство и SIM-карту, поддерживающую технологию 4G. Нужно отметить, что абоненты Bakcell, проживающие в вышеуказанных городах, могут совершенно БЕСПЛАТНО обменять свои старые SIM-карты на новые 4G SIM-карты, посетив один из центров клиентского обслуживания или ближайший дилерский магазин Bakcell в своем городе.

Бесплатные 5 ГБ интернета можно будет использовать только в сети 4G Bakcell в течение 30 дней. Также БЕСПЛАТНЫЙ пакет интернета объемом в 5 ГБ может быть использован только на территории вышеуказанных городов.

Более подробную информацию можно получить по ссылке https://www.bakcell.com/ru/free_5_gb_internet_on_4g_network