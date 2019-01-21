На представленном видео видно, как Али Абдалов и Мехман Гусейнов беседуют друг с другом.

Напомним, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы.

26 декабря прошлого года Пенитенциарная служба распространила заявление и сообщила, что во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Мехман Гусейнов не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении.

По факту в Гарадагской районной прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.

Отметим, что 20 января осужденный блогер Мехман Гусейнов обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В своем обращении он попросил главу государства вмешаться для обеспечения объективности проводимого в отношении него следствия и принятия справедливого решения. Президент Ильхам Алиев, учитывая молодость Мехмана Гусейнова, то, что он уже два года отбывает наказание, его семейное положение и преклонный возраст отца, рекомендовал генеральному прокурору Азербайджана руководствоваться прежде всего принципом гуманизма, предпринять все предусмотренные законом меры для объективного и справедливого проведения расследования. В то же время президент призвал участников инцидента сделать шаги к примирению.

В соответствии с рекомендациями президента Азербайджана генпрокурор дал поручения следственному органу о прекращении уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова.