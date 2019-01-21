Агентство пищевой безопасности предупреждает... Фото
Агентство пищевой безопасности Азербайджана сделало строгое предупреждение владельцам около 20 пунктов незаконного забоя скота в Бинагадинском районе Баку, в отношении них приняты административные меры, говорится в сообщении агентства.
В рейдах приняли участие сотрудники Исполнительной власти Бинагадинского района и структурных подразделений МВД.
Представители Исполнительной власти района демонтировали устройства для забоя, не соответствующие требованиям пищевой безопасности.
В то же время Агентство пищевой безопасности призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, соблюдать требования законодательства и не заниматься этой незаконной деятельностью. Если предприниматели хотят открыть соответствующие стандартам современные пункты забоя скота и продажи мяса, то они могут обратиться в Агентство пищевой безопасности. Также лицам, занимающимся незаконным забоем скота, рекомендуется пользоваться услугами пунктов, отвечающих современным стандартам.