Лукашенко вступился за Рыбку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил немедленно заняться освобождением Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) после ее задержания в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда Беларусь» со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Настя Рыбка имеет белорусское гражданство, в связи с чем властям страны поручили заняться ее освобождением. По словам пресс-секретаря президента Белоруссии, неизвестно, какие именно меры уже были приняты.

«Я могу говорить о том, что знаю: поручение от президента страны поступило, думаю, его уже приняли к исполнению в Министерстве иностранных дел», — заявила Эйсмонт.