Ягланд признался в бессилии Совета Европы помочь азербайджанским беженцам

У Совета Европы нет механизмов и средств для решения очень острой проблемы азербайджанских беженцев. Как сообщает Trend, об этом сказал генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, отвечая на вопрос председателя комитета Милли Меджлиса Азербайджана по культуре Рафаэля Гусейнова в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Рафаэль Гусейнов задал Ягланду следующий вопрос: «Вы не предприняли никаких практических шагов для того, чтобы решить проблему более миллиона азербайджанских беженцев во время вашего нахождения на посту генерального секретаря. Вместо общих слов и перекладывания вопроса на ОБСЕ вы могли бы предпринять конкретные шаги, пользуясь вашим высоким положением. Чувствуете ли вы ответственность за то, что не предприняли этих действий, или считаете, что все это нормально?»

Ягланд ответил на этот вопрос следующим образом: «Что касается азербайджанских беженцев, у меня нет никаких средств решения этой проблемы. Если бы я обратился в ОБСЕ или в ООН, в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, думаю, что и они сказали бы, что у меня нет механизмов, средств решения этой проблемы. У меня нет такого мандата. У нас другой мандат, который мы пытаемся реализовать. Я не вижу никакой возможности, чтобы Совет Европы решал проблему беженцев, которую вы упомянули и которая действительно очень острая. Я не могу сказать ничего иного. Конечно, эта ужасная ситуация для тех, кто в ней оказался».