22 января на полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает АзерТАдж, в ходе встречи было обсуждено текущее состояние переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует во вторник провести в Давосе неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Да, это неформальная встреча", - сказал он РИА Новости на вопрос, состоится ли его двусторонняя встреча с президентом Алиевым.

Ранее на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда может состояться его беседа с президентом Азербайджана, он заявил, что "очень скоро".

Со своей стороны Ильхам Алиев на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил РИА Новости, что полноформатных переговоров между руководством Азербайджана и Армении пока не было, однако уже состоялось несколько "полезных бесед". По его словам, эти встречи на саммитах СНГ были полезными для определения позиций сторон и активизации переговоров по Карабаху. Азербайджанский лидер подчеркнул, что никогда не избегал контактов с армянской стороной по этому вопросу.