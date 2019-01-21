Помпео: До денуклеаризации Корейского полуострова еще далеко

Переговоры США и КНДР идут продуктивно, но для денуклеаризации Корейского полуострова предстоит проделать еще много работы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая во вторник по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль посетил Вашингтон на прошлой неделе. Мы добились дальнейшего прогресса не только в переговорах с участием президента", - сказал Помпео.