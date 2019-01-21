Mastercard покарали за монополизм

Платежную систему Masterсard оштрафуют на 570 миллионов евро за нарушение законов о конкуренции, компанию обвинили в монополизме. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

«Блокируя возможность коммерсантов искать лучшие предложения банков из других стран Евросоюза, правила Mastercard искусственно завысили стоимость трансграничных платежей, нанося ущерб потребителям и бизнесу», — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

При использовании карты потребителем банк продавца (эквайер) должен заплатить банку держателя карты (эмитенту) комиссию — «обменный сбор». Банк-эквайер передает комиссию розничному продавцу, при этом ее стоимость включается в итоговую цену для всех потребителей.

Согласно расследованию Еврокомиссии, правила эквайринга Mastercard вынуждали розничных продавцов платить больше за банковские услуги для выполнения платежей по картам. Это приводило к искусственному росту цен для розничных продавцов и потребителей, к ограниченной трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка.