Али Шамхани: Переговоры с США не имеют смысла

Учитывая нарушения США своих обязательств в рамках иранского ядерного соглашения, любые переговоры с подобным правительством бессмысленны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Tasnim.

«Соединенные Штаты не прошли испытание в контексте иранского ядерного соглашения, поэтому Иран не может доверять им ни в какой другой области», - заявил Шамхани. По его словам, переговоры с США бесполезны. «Мы не можем больше посвящать время иранской нации бесплодным процессам».

«Наша нация, которая за последние сорок лет бдительно нейтрализовала все акты саботажа Белого дома, сорвет заговор США, опираясь также и на внутренние возможности», - сказал Шамхани.