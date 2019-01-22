Совет Европы отказался принять резолюцию по делу Мехмана Гусейнова
Парламентская ассамблея Совета Европы изначально не планировала рассмотрение и принятие резолюции по проблеме т.н. политзаключенных в Азербайджане. Об этом haqqin.az заявил председатель азербайджанской делегации в ПАСЕ, вице-президент этой организации Самед Сеидов.
Напомним, что ранее ряд оппозиционных СМИ сообщил о том, что ПАСЕ намерена принять резолюцию о проблеме с правами человека в Азербайджане, сродни той, что ранее была принята в Европарламенте.
«Данная информация не соответствует действительности. Я проводил встречи в комитете по правам человека и Мониторинговом комитете ПАСЕ и довел до сведения депутатов инициативу президента Ильхама Алиева по разрешению инцидента с Мехманом Гусейновым. Участники инцидента примирились, а следственный орган принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова», - сказал он.
Комментируя информацию об ивенте, организованном в стенах ПАСЕ Эмином Гусейновым, где он призывал ввести санкции против Азербайджана, Самед Сеидов сказал, что такое мероприятие было и в нем приняли участие всего несколько депутатов ПАСЕ.
«Выступление содокладчика по Азербайджану Штефана Шеннаха было основано на ложной информации, а его доклад был некорректным», - сказал Самед Сеидов.
Самед Сеидов добавил, что все попытки азербайджанской оппозиции сорвать его избрание на должность вице-президента ПАСЕ и добиться принятия антиазербайджанской резолюции полностью провалились. Он расценивает произошедшее как объективный подход, продемонстрированный депутатами ПАСЕ.
Ряд СМИ также поспешил сообщить о том, что проект резолюции по «политзаключенным» в Азербайджане будет вынесен на обсуждение на апрельской сессии ПАСЕ. Самед Сеидов опроверг и эту информацию, назвав ее не соответствующей действительности.