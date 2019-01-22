Высокопоставленный американский дипломат по европейским делам Уэсс Митчелл подал в отставку, передает Reuters.

В письме госсекретарю США Майку Помпео Митчелл сказал, что он достиг своих целей на этом посту и хочет проводить больше времени со своей семьей.

Помпео написал в Твиттере, что Митчелл проделал «выдающуюся работу в качестве помощника госсекретаря».

В своем письме об отставке Митчелл сказал, что он помог разработать европейскую стратегию администрации и реорганизовать персонал в европейском бюро Государственного департамента.

«Я горжусь тем, чего мы достигли в создании и начале реализации комплексной стратегии Европы в поддержку стратегии национальной безопасности и обороны», - написал он.