Пенс поддержал создание переходного правительства в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс поддержал решение оппозиции Венесуэлы о создании переходного правительства в видеообращении к гражданам латиноамериканской страны, передает РИА Новости.

"Соединенные Штаты присоединяются ко всем свободолюбивым странам в признании вашей Национальной ассамблеи в качестве последнего остатка демократии в вашей стране, поскольку это единственный орган, избранный вами, народом. В связи с этим США поддерживают смелое решение председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо утвердить конституционные полномочия этого органа, объявить Мадуро узурпатором и призвать к созданию переходного правительства", - заявил Пенс в видеообращении к гражданам Венесуэлы.

Вице-президент также вновь подтвердил позицию США о непризнании Николаса Мадуро президентом Венесуэлы и назвал его "диктатором без законных прав на власть".

Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу - Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами. Верховный суд Венесуэлы не признал новое руководство Национальной ассамблеи.

Заявление Пенса последовало после того, как группа военных в понедельник захватила штаб одного из подразделений национальной гвардии в районе Котиса на западе Каракаса. В соцсетях появилось видеозапись, как мятежник выступает против правительства президента страны Николаса Мадуро. Командование вооруженных сил Венесуэлы позднее сообщило, что восставшие бойцы нацгвардии арестованы и дают показания спецслужбам.