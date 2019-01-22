Помпео: Во всем мире дуют новые ветры

Госсекретарь США Майк Помпео повторил призывы президента США к «прочным границам» для защиты национального суверенитета, передает AFP.

«Во всем мире дуют новые ветры, - сказал Помпео, выступая на Всемирном экономическом форуме по видеосвязи. - Я бы сказал, что это является позитивным событием».

По его словам, в последние годы «избиратели отвергали политиков и политические альянсы, которые, по их мнению, не представляли их интересы». В качестве примеров он привел избрание Трампа и референдум о выходе Британии из ЕС – события, которые ошеломили мировую элиту, а также недавние победы на выборах итальянского движения «Пять звезд» и крайне правого президента Бразилии Жаира Болсонаро.

Помпео также в качестве примера новых направлений в мире привел победу премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада после обвинений в коррупции своего предшественника.

При этом Помпео признал, что критика Трампа в отношении международных институтов раздражает, но отрицал, что Соединенные Штаты стали более изолированными.