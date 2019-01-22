Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» общей численностью до 400 человек атаковали войска САР в Идлибе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, боевики атаковали позиции сирийский войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа.

Он также добавил, что террористам удалось «вклиниться» в оборону армии САР на глубину до 1,5 км.

Соломатин подчеркнул, что боевики были отброшены за линию соприкосновения.