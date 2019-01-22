Конгресс запретил Трампу выходить из НАТО
Нижняя палата Конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из НАТО, сообщает DefenseNews.
Обе противоборствующие партии проявили единодушие — за законопроект «В защиту НАТО» проголосовали 357 членов палаты представителей, против — 22.
Проект был представлен в парламент 17 января. Уже 22 января он был вынесен на голосование. Чтобы стать законом, проект должен еще пройти голосование в сенате, затем его подписывает президент.
Законопроект был внесен в нижнюю палату через день после того, как The New York Times опубликовала очередную статью с утечками из лагеря Трампа. На этот раз в ней шла речь о желании президента вернуться к идее выхода из НАТО.
По информации источников, в течение 2018 года Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Американский лидер говорил высокопоставленным должностным лицам, занимающимся вопросами национальной безопасности, что «не видит смысла в военном альянсе».