Массовые столкновения между протестующими и военными в Венесуэле Есть погибшие и раненые; видео
В Каракасе начались стычки между военными и протестующими, сообщает портал Nacional.
В некоторых районах возводятся баррикады, слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро.
Митингующие из крупного района Катиа забросали различными предметами машину национальной гвардии.
Силы спецназа переброшены в район метро Гато Негро, где также проходят манифестации. СМИ пишут о применении слезоточивого газа.
Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил о первой жертве беспорядков. «Нам подтвердили, что в больницу района Катиа поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов», — написал он в своем Twitter.
В свою очередь, известный журналист Роман Камачо рассказал о двух погибших и двух раненых.
Кроме того, в городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Массовые протесты вспыхнули в Каракасе в понедельник. Это произошло после неудавшейся попытки мятежа группы военных.
Люди вышли на улицы, поддерживая мятежников и протестуя простив политики Мадуро.
Власти начали применять слезоточивый газ.
В среду ожидаются самые серьезные столкновения. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал народ выйти на улицы в знак протеста против президента и его сторонников. Союзники Мадуро, напротив, намерены провести шествие против иностранной интервенции и в поддержку главы государства.