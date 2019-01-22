В некоторых районах возводятся баррикады, слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро.

В Каракасе начались стычки между военными и протестующими, сообщает портал Nacional.

Митингующие из крупного района Катиа забросали различными предметами машину национальной гвардии.

Силы спецназа переброшены в район метро Гато Негро, где также проходят манифестации. СМИ пишут о применении слезоточивого газа.

Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил о первой жертве беспорядков. «Нам подтвердили, что в больницу района Катиа поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов», — написал он в своем Twitter.

В свою очередь, известный журналист Роман Камачо рассказал о двух погибших и двух раненых.

Кроме того, в городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Массовые протесты вспыхнули в Каракасе в понедельник. Это произошло после неудавшейся попытки мятежа группы военных.

Люди вышли на улицы, поддерживая мятежников и протестуя простив политики Мадуро.

Власти начали применять слезоточивый газ.

В среду ожидаются самые серьезные столкновения. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал народ выйти на улицы в знак протеста против президента и его сторонников. Союзники Мадуро, напротив, намерены провести шествие против иностранной интервенции и в поддержку главы государства.