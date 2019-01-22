Загоревшиеся в Черном море танкеры были под санкциями США

Танкеры "Маэстро" и "Канди", ходившие под флагом Танзании и загоревшиеся 21 января в районе Керченского пролива, находились в санкционном списке США, сообщает Reuters.

Они были внесены в список в прошлом году за то, что осуществляли поставки топлива в Сирию.

Как пишет Reuters, владельцы газового терминала "Мактрен-Нафта" запретили танкеру "Маэстро" подойти к причалу в порту Темрюк в Краснодарском крае. В связи с этим экипажи попытались осуществить прямую перекачку топлива с судна на судно. Выполнение этой операции во время шторма, по-видимому, и стало причиной пожара.

Согласно данным сервиса ClipperData, танкер "Канди" (прежде он назывался "Венис" и именно под этим названием был внесен в санкционный список США) загрузил в Темрюке 30 тысяч баррелей СПГ, с тем чтобы отправиться в Ливан, пишет Financial Times. Однако вместо этого суда, по всей видимости, прибегли к опасной процедуре перегрузки топлива в открытом море.