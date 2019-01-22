Европарламент о прекращении уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова

Глава делегации Европарламента по сотрудничеству с Южным Кавказом Саджад Карим приветствует решение о прекращении уголовного дела против блогера Мехмана Гусейнова, говорится в заявлении С. Карима, сообщает Report.

"Как глава делегации я приветствую этот позитивный шаг и с нетерпением жду выхода на свободу Мехмана Гусейнова", - сказал Карим.

Отметим, что в соответствии с поручением генпрокурора следственный орган прекратил производство уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова.