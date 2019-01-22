Израильский врач спас Махмуда Аббаса

Согласно информации, летом 2018 года Аббас дважды оказывался в больнице в связи с острым воспалением уха. Во время второй госпитализации врачи опасались коллапса жизненно важных систем в организме 83-летнего Аббаса.

Информация о его состоянии тщательно скрывалась, однако поступила в распоряжение израильских властей, которые предложили продолжить лечение главы ПНА в одной из больниц Израиля. Представители ПНА отклонили это предложение, однако согласились на участие израильского специалиста в лечении Аббаса. Через несколько дней кризис был преодолен, и Аббас вернулся к работе.