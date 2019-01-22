Асад пригрозил нанести удар по Тель-Авиву

Сирия оставляет за собой право симметрично ответить на удары израильских ВВС и атаковать аэропорт Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Арабской Республики в Организации Объединенных Наций Башар аль-Джаафари, передает РИА Новости.

"Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете, реализовав свое законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива", - сказал Джаафари. Его выступление транслировалось по сирийскому телевидению.

МИД Сирии регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием осудить авиаудары Израиля по Арабской республике и принять меры для их прекращения.