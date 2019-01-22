Казахстан предложили переименовать в Казахскую Республику

"Мы предложили правительству рассмотреть возможность введения официального названия "Казахская Республика", - сказал Перуашев журналистам, отметив, что это предложение было поддержано членами его фракции.

При этом, по его словам, в неофициальном разговоре и переписке можно будет использовать слово "Казахстан". "Мы говорим о том, что наряду с использованием устоявшегося названия "Казахстан", которое используется всеми, в официальном обороте необходимо, считает наша фракция , рассмотреть правительству возможность использования названия "Казахская Республика", - добавил Перуашев.

Он отметил, что "по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал". "Мы говорим о параллельном хождении двух названий", - пояснил Перуашев. По его мнению, это вопрос исторической справедливости.